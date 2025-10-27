Allanamientos en Corrientes terminaron con la detención de dos personas

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a dos personas en la capital correntina, quienes quedaron filmados durante un hecho delictivo.

La detención se realizó en la mañana de este lunes, cuando efectivos de la Comisaría V Urbana ejecutaron dos órdenes de allanamiento en los barrios Quinta Ferre e Itatí. El procedimiento se realizó en colaboración con la Dirección de Investigación Criminal, la División Anti Arrebato y el Destacamento San Marcos.

Este operativo fue resultado de la investigación iniciada tras un hecho delictivo perpetrado días atrás, el cual fue grabado por cámaras de seguridad y cuyo video se hizo viral en las redes sociales, donde la damnificada fue una mujer.

Los allanamientos resultaron en la detención de dos hombres mayores de edad, quienes están vinculados al hecho que se investigaba.

Los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, donde se continúan con los trámites del caso.