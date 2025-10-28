Corrientes: detuvieron a una banda de cazadores furtivos

La Policía de Corrientes informó que este martes detuvieron a una banda cazadores furtivos en la localidad del Sauce durante un operativo de contralor.

La detención se realizó durante la madrugada de este martes, cuando efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Sauce realizaban un operativo de control vehicular e identificación de personas sobre un camino vecinal, a 500 metros de la Ruta Provincial N° 23.

En el punto de control se detuvo la marcha de cuatro motocicletas que eran abordadas por seis hombres.

Durante la inspección se comprobó que transportaban bolsas con carne de seis ciervos faenados, además de dos carabinas con miras telescópicas, cartuchos calibre 22, cuchillos, linternas y celulares.

Por otro lado, las armas no contaban con la documentación correspondiente y ninguno de los sujetos poseía permiso de caza, ni precintos, ni autorización de los dueños de los campos de donde volvían.

Por tal motivo, se procedió al secuestro de los elementos y la detención preventiva de los hombres, quienes fueron trasladados a la dependencia correspondiente a fin de continuar con las diligencias de rigor.