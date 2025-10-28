¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

FAUNA ILEGAL

Ituzaingó: rescataron un carpincho que era tenido como mascota

Por El Litoral

Martes, 28 de octubre de 2025 a las 09:44

La Policía Rural de Corrientes informó este martes que rescató a un carpincho que era tenido como mascota en la localidad correntina de Ituzaingó.

Se trataba de una cría que se encontraba desorientada, corriendo peligro al intentar cruzar una de las avenidas principales del municipio.

Al momento en que los agentes lograron capturarlo, notaron que el animal llevaba un collar, lo que indicaría que había estado en cautiverio como mascota.

El carpincho fue trasladado a una reserva natural, donde fue liberado en un entorno seguro y adecuado para su especie.

