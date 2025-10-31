Saladas: le quisieron secuestrar una mercadería ilegal y le mordió la mano a un Policía

La Policía de Corrientes informó que este jueves por la noche detuvo un camión cuyo conductor protagonizó un altercado con los agentes en la localidad correntina de Saladas.

El operativo tuvo lugar en el paraje Paso Aguirre, sobre la ruta provincial Nº6, donde los efectivos detectaron que el camión transportaba rollizos de pino sin documentación, sin luces y sin frenos, lo que representaba un riesgo para la seguridad vial. Además, se constató que tanto el origen del vehículo como el de la carga resultaban dudosos.

Los ocupantes del rodado, oriundos de Santa Rosa, no pudieron justificar la carga. Al comunicarles que el camión y la mercadería serían secuestrados, el conductor se resistió violentamente, arremetiendo contra los efectivos y mordiendo la mano de un sargento durante el forcejeo.

El conflicto se intensificó cuando familiares del conductor llegaron al lugar para presionar a la policía, pero los efectivos lograron reducirlo y trasladarlo. Al conductor, se le constató una causa por “atentado y resistencia a la autoridad y lesiones”. Tanto el camión como la carga fueron secuestrados, y la investigación quedó a cargo del fiscal de Santa Rosa.