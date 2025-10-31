Goya se prepara para el 5° festival del asado criollo y concurso de asadores

La ciudad de Goya vivirá, desde el 7 al 9 de noviembre, la quinta edición del festival del asado criollo y concurso de asadores, que se desarrollará en el predio Costa Surubí. El evento contará con feria agroindustrial, música en vivo y el esperado concurso de asadores.

La organización del festival, con el acompañamiento del Gobierno provincial y del Ministerio de Turismo de Corrientes, anticipa que esta edición será mucho más que una reunión gastronómica, ofreciendo un programa completo para todas las edades. Entre las actividades previstas se incluyen stands de artesanos, foodtrucks, puestos de comida rápida para niños, elección de reina y princesas, y shows en vivo con artistas destacados.

Además, se realizará una conferencia de prensa este martes 4 a las 11:30 horas en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, donde se brindarán mayores detalles sobre el festival y su programación.

El evento promete convertirse en un verdadero festín para los amantes de la cocina tradicional argentina, combinando sabores, música y entretenimiento en un solo espacio.