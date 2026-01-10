Lluvias en Corrientes: desbordó el río Santa Lucía e inundó el parque de San Roque

El temporal en San Roque, que se desató desde la madrugada de este viernes, provocó serias complicaciones en la localidad. Las intensas lluvias, que acumularon 80 milímetros en apenas siete horas, generaron el desborde del río Santa Lucía y el anegamiento de distintos sectores.

Según se informó, las precipitaciones se registraron entre las 5.30 y las 13, en un contexto de inestabilidad climática persistente. El crecimiento del caudal impactó de lleno en la zona costera, donde el parque municipal quedó completamente bajo agua.

Como consecuencia, el balneario local fue inhabilitado, lo que representa un fuerte golpe para la actividad recreativa y turística en plena temporada de verano correntino.

Foto: Walter Amarilla.

Evacuados y operativo de asistencia

La crecida también alcanzó a varias familias, que debieron ser evacuadas. Otras lograron autoevacuarse ante el avance del agua sobre sus viviendas.

Desde las primeras horas de la mañana, el Comando de Operaciones de Emergencia Municipal desplegó un operativo de asistencia en las zonas más comprometidas. Con camiones y camionetas, se brindó ayuda a los vecinos afectados.