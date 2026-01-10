Regatas goleó a Racing y sigue firme rumbo a la Copa Islas Malvinas

Regatas de Corrientes logró un triunfo contundente ante Racing de Chivilcoy por 94-57, en un partido que se definió a partir de un segundo cuarto demoledor.

Con este resultado, el equipo local continúa en la pelea por la clasificación a la Copa Islas Malvinas 2026 y estiró su buen momento en la competencia.

El “Fantasma” construyó la victoria con un parcial de 33-2 en el segundo período, tramo en el que quebró definitivamente la paridad del juego. Regatas había cerrado el primer cuarto abajo 22-17, pero desde entonces tomó el control absoluto del encuentro.

La eficacia desde el perímetro fue una de las claves del desarrollo. El Remero convirtió 20 triples en la noche, ocho de ellos durante el segundo cuarto.

Sebastián Lugo aportó 15 puntos, todos desde lanzamientos exteriores, mientras que Mateo Chiarini y Fabián Ramírez Barrios sumaron 14 unidades cada uno, combinando también varios aciertos desde larga distancia.

En la segunda mitad, Regatas amplió la diferencia y llegó a sacar una ventaja máxima de 37 puntos en el tercer cuarto. Tayavek Galizzi completó la lista de jugadores en doble dígito con 11 puntos, en un equipo que dominó el juego colectivo y no pasó sobresaltos.

Racha de victorias y futuro próximo

Con este triunfo, Regatas mantiene el segundo lugar de la tabla con un récord de 11-6 y alcanzó su quinta victoria consecutiva. Además, el resultado dejó a Boca sin posibilidades de acceder a la Copa Islas Malvinas.

El conjunto correntino aún puede asegurar su clasificación si logra vencer a Independiente de Oliva, en el último de sus cuatro partidos como local. Ese encuentro se disputará el domingo a las 21.