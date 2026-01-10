Caso AFA: citan a empleados de la quinta de Pilar como testigos por presuntos testaferros

La Justicia avanzará el caso AFA con la citación de empleados de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que está valuada en 17 millones de dólares. Se investiga si las autoridades del ente del fútbol argentino compraron el predio a través de testaferros.

La causa está a cargo del juez Marcelo Aguinsky, quien definirá un cronograma de declaraciones testimoniales a partir de una nómina de trabajadores enviada por un organismo oficial. El inmueble figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte.

Además, el magistrado citó para el lunes 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de supuestas maniobras en Estados Unidos que derivaron en un procedimiento llamado “discovery” para la apertura de información. La convocatoria se realizó a pedido del fiscal Claudio Navas Rial, con el objetivo de que el testigo aporte documentación vinculada a los hechos investigados.

Según se informó en el expediente, también serán llamados a declarar dos pilotos que, de acuerdo con registros incorporados a la causa, realizaron reiterados vuelos en helicóptero hacia la quinta, que cuenta con helipuerto propio. La intención del juzgado es determinar a quiénes transportaban.

En paralelo, el juzgado recibió informes que indican que con una tarjeta corporativa de la AFA, a nombre de Pantano, se abonaron facturas de electricidad correspondientes a “numerosos domicilios” que no estarían vinculados a la actividad de la entidad deportiva.

La investigación sumó además un reporte que señala que los telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en la quinta también se pagaron con la misma tarjeta. Ante esta situación, el juez ordenó la suspensión preventiva de los débitos asociados mientras continúa el avance de la causa.

Con información de Infobae.