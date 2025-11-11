Allanamientos en Corrientes: secuestraron celulares y demoraron tres personas

En el marco de una investigación judicial en curso, efectivos de la Policía de Corrientes realizaron este lunes por la mañana tres allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital correntina.

Como resultado de los procedimientos, fueron demoradas tres personas mayores de edad y se secuestraron elementos de interés para la causa.

Uno de los operativos se concretó en el barrio Plácido Martínez, por Pasaje sin número entre Amado Bompland y avenida Chacabuco, donde los policías demoraron a un hombre de 26 años, conocido como “Cururú”, además de secuestrar varios teléfonos celulares.

El segundo allanamiento se realizó sobre avenida Chacabuco al 400, donde se logró el secuestro preventivo de varias prendas de vestir vinculadas a la investigación.

Finalmente, el tercer procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado por calle Mar del Plata, en el barrio Itatí, donde fueron demorados dos jóvenes mayores de edad y se incautaron más prendas de vestir.

Las personas demoradas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde se continúan las diligencias del caso.