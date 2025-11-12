Corrientes: enfrentamientos entre remiseros en la Terminal de Ómnibus

Este miércoles se produjeron enfrentamientos en la Terminal de Ómnibus de Corrientes entre choferes habilitados a operar dentro del predio y otros que trabajan en el exterior sin permiso. El conflicto habría escalado a la madrugada, originado por la disputa de pasajeros y presuntas irregularidades en las tarifas.

Los choferes autorizados sostienen que los remiseros no habilitados ingresan a la Terminal para captar pasajeros, lo que genera discusiones y, en algunos casos, violencia física. Los incidentes más recientes se habrían producido en la zona de Avenida Maipú y calle Nicaragua, donde los conductores sin permiso estacionan habitualmente.

De acuerdo con los trabajadores, quienes no cuentan con autorización cobran tarifas mucho más elevadas, llegando hasta los 25 mil pesos por viaje. También señalan que, cuando se presentan inspectores de la Dirección de Transporte, estos choferes se retiran momentáneamente y regresan luego a zonas no permitidas.

Mientras tanto, desde el sector de taxistas indicaron que no mantienen conflictos con los remiseros no autorizados. Aunque sí reconocieron la competencia desleal de servicios informales y de plataformas digitales como Uber que operan en los alrededores de la Terminal.

(Con información de Radio Sudamericana).