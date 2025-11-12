Nuevo código procesal: productores se reunieron con autoridades policiales y judiciales

Se realizó una reunión entre productores con autoridades policiales y fiscales en la sede de la Sociedad Rural de Bella Vista en la tarde del martes.

El encuentro convocó a más de 70 productores y ganaderos de la localidad, quienes pudieron informar sobre sus necesidades, reclamos y expectativas ante autoridades policiales y judiciales.

Por la Policía estuvo presente el subjefe de la Policía, comisario general Walter Aceval, el director general de la Policía y Ecológica, comisario general Gerardo Torres y de parte de la Justicia los fiscales Ramón Alfredo Muth y Sergio Germán Freitag.

Este tipo de encuentros se realizan en toda la provincia, pero en esta oportunidad se explicó a los productores las virtudes del nuevo código procesal actualmente en vigencia.

Como resultado de esta reunión surgieron propuestas de prevención y el compromiso de los bellavistenses en hacer la denuncias para establecer estadísticas y así un plan de seguridad acorde a las necesidades.