Corrientes: buscan a una adolescente de 16 años que está desaparecida

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron las busque de una menor de 16 años que está desaparecida en la capital correntina.

Se trata de Ayala Mía Keila Shaiel, una adolescente de 16 años que se ausentó de su domicilio desde el 28 de noviembre.

Ante esto, la fuerza provincial solicita a la comunidad que cualquier persona que cuente con información precisa o pueda aportar datos que ayuden a dar con la adolescente, se comunique de inmediato con la Comisaría de la Mujer y el Menor: 3794-432913, el Sistema Integral de Seguridad: 911 (Capital), la Línea de emergencias policiales: 101 (Interior provincial) O bien, acercarse a la dependencia policial más cercana.