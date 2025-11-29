Corrientes: secuestran 65 gallos que eran usados para riñas

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron 65 gallos tras un allanamiento en un establecimiento rural donde se sospechaba que se realizaban riñas de gallos.

El procedimiento se dio a partir de una denuncia anónima por un caso de maltrato animal en un predio de la 2ª Sección Rural, ubicado a 20 kilómetros al oeste por la Ruta Provincial N°126.

Tras las tareas investigativas correspondientes y con una orden de allanamiento, los agentes irrumpieron en el establecimiento y lograron hallar 65 gallos de riña de distintos plumajes.

Además, también encontraron sogas, alfombras, balanzas de pesaje y frascos de sipromax, cocimax, vermífugo, antimicrobiano y antipirético.

Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia, mientras que los animales fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias del caso.