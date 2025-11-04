Fueron detenidos con más de una tonelada de lana sin documentación

La Policía de Corrientes informó que el lunes retuvo más de una tonelada de lana que era transportada de manera ilegal en Amado Bonpland.

Personal de la Policía Rural y Ecológica de Amado Bonpland interceptó una camioneta marca Ford, modelo F 100, de color blanco, en la intersección de Ruta 126 y Ruta Provincial 48, la cual además estaba unida a un carro.

En la inspección se identificó a sus ocupantes, oriundos de Curuzú Cuatiá, quienes transportaban 30 bolsas de arpillera que contenían más de 1.000 kilos de lana ovina, sin la documentación que habilite su traslado y posesión.

Por tal motivo, los involucrados fueron trasladados a dependencia policial donde se iniciaron actuaciones por infracción al Art. 82 del Código de Faltas (Decreto Ley 124/01).

Tras realizar el pago de la multa en las cuentas de la Policía de Corrientes y presentar los comprobantes del origen legal de la lana, los demorados recuperaron la mercadería, el vehículo y el carro, continuando viaje hacia Curuzú Cuatiá.

Las autoridades recuerdan que el transporte de ganado, frutas, verduras, madera y lana deben realizarse con la documentación que acredite la legalidad del origen de las mismas.