Goya

Se presentó el 5° Festival del Asado Criollo y Concurso de Asadores

El evento gastronómico más esperado del sur correntino se realizará del 7 al 9 de noviembre en el predio Costa Surubí, de Goya, con música, concursos y sabores tradicionales.

Por El Litoral

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 10:21
Fotografía: Cacho Monzón

La ciudad de Goya se prepara para celebrar la quinta edición del Festival del Asado Criollo y Concurso de Asadores, que se desarrollará del 7 al 9 de noviembre en el predio Costa Surubí, con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes y el Ministerio de Turismo provincial.

El lanzamiento oficial se realizó el miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezado por el subsecretario de Turismo David Sajarevich, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas Augusto Costaguta, el subsecretario de Desarrollo Regional y Coordinador de Eventos Oscar Macías, y el organizador del festival, Gustavo Montepeloso.

La propuesta combina tradición, música y gastronomía, consolidándose como uno de los encuentros más esperados del calendario cultural correntino.

Fotografía: Cacho Monzón

Tradición, turismo y sabor correntino

Durante la presentación, Sajarevich destacó que “este festival reúne a la familia, la pasión por la cocina criolla y las raíces de nuestra provincia”.

Por su parte, Macías subrayó que el evento “defiende nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestro arte culinario”, al tiempo que celebró el crecimiento del festival como motor del turismo regional.

El encuentro fue declarado de Interés Turístico Provincial por el Ministerio de Turismo de Corrientes, en reconocimiento a su aporte a la promoción cultural y gastronómica de la provincia.

Concurso de asadores y espectáculos para toda la familia

Fotografía: Cacho Monzón

El concurso de asadores reunirá a más de 25 equipos provenientes de distintos puntos del país —entre ellos Córdoba, Misiones y Santiago del Estero—, con la participación especial de la campeona argentina del certamen femenino de asadores de Colonia Caroya.

Las inscripciones son gratuitas y cada grupo podrá vender sus preparaciones, generando así un circuito solidario y participativo.

El evento también incluirá una feria agroindustrial, stands de artesanos, food trucks, elección de reina y princesas, y una variada grilla musical con artistas locales y regionales. Entre los nombres confirmados figuran Simón Morales, Los Gauchos Litoraleños, Los Príncipes de Misiones, La Cumbiera, y Paola Belén La Gauchita Cumbiera”, que pondrán ritmo a las tres jornadas.

Habrá premios en efectivo que alcanzarán los $200.000 para el primer puesto, y la entrada será libre y gratuita el domingo, mientras que el viernes y sábado se cobrará un bono contribución simbólico.

