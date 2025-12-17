Polich anunció una planificación conjunta para reforzar servicios municipales

La Municipalidad de Corrientes avanza en un esquema de trabajo conjunto para optimizar recursos y mejorar la prestación de servicios en toda la ciudad.

En ese marco, el intendente Claudio Polich encabezó una reunión con delegados municipales y coordinadores de zona, donde anunció una nueva división territorial con el objetivo de fortalecer la operatividad y la capacidad de respuesta ante las demandas vecinales.

El encuentro se realizó el martes por la tarde en el Salón Apicc y contó con la participación de representantes de 40 delegaciones pertenecientes a las cinco zonas municipales.

Optimización de recursos y presencia en los barrios

Durante la reunión, Polich destacó que la gestión apunta a una utilización más eficiente de los recursos humanos y económicos. “Vamos a optimizar los recursos para que el municipio tenga la presencia necesaria en toda la ciudad de Corrientes”, afirmó.

El intendente explicó que se trabaja de manera articulada entre secretarios, delegados, coordinadores y vecinos para ordenar la tarea municipal y mejorar la inversión de fondos públicos, evitando contrataciones innecesarias.

Identificación de demandas y respuestas más rápidas

Según detalló el jefe comunal, se están analizando las características y necesidades específicas de cada zona para definir el equipamiento y el personal requerido. Esta planificación permitirá acortar los tiempos de respuesta y llevar soluciones más rápidas a los barrios.

En ese sentido, adelantó que las acciones ya comenzaron y que las prioridades inmediatas serán el mantenimiento de calles de tierra y el desmalezamiento. “En 25 días la situación va a ser distinta”, aseguró.

Servicios públicos y participación vecinal

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, remarcó el compromiso del Estado municipal con las acciones planteadas. “Estamos delineando el trabajo de esta nueva gestión con foco en los vecinos, en cumplir con los servicios públicos y mantener la ciudad ordenada y limpia”, expresó.

Además, solicitó la colaboración de los vecinos para informar necesidades a través de los canales habilitados, como la línea 147.