Asumió el nuevo administrador del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente

Sebastián Perborell asumió como nuevo administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). El inicio de su gestión se concretó el viernes 19 de diciembre con un encuentro con todo el personal en el espacio verde del organismo.

Perborell, quien es ingeniero agrónomo, aseguró que su gestión se desarrollará “en el marco de la ley, dando celeridad a los expedientes” y destacó la experiencia del equipo técnico del Icaa como base para “trabajar de manera coordinada en equipo”.

El funcionario indicó que los ejes de su administración estarán alineados con los objetivos del gobernador Juan Pablo Valdés. Tiene el foco de “recorrer la provincia, atender las necesidades de los municipios, promover la producción, el desarrollo sostenible, modernizar y desburocratizar los trámites”.

En los primeros días de su mandato, Perborell se reunió con el ministro de Producción, Walter Chávez. Durante el encuentro se dialogó sobre la coordinación de acciones para fortalecer la gestión de los recursos hídricos y ambientales en Corrientes.