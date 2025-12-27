Recuperaron tres motocicletas que fueron denunciadas como sustraídas

Luego de un amplio operativo policial recuperaron en la localidad de Santa Lucía tres motocicletas denunciadas como sustraídas en las últimas semanas e identificaron a los presuntos autores de los hechos, entre los que estarían implicados menores de edad.

Se trató de una labor desplegada por personal de la Comisaría Distrito Santa Lucía, que llevó adelante la investigación en colaboración con la Unidad Fiscal en turno. En tal sentido destacaron que fue clave la revisión de secuencias fílmicas recolectadas en los lugares de los robos y zonas aledañas, lo que permitió reconstruir los movimientos de los delincuentes.

Las motocicletas buscadas eran todo Honda wave: el pasado 4 de noviembre se denunció el robo de una de ellas, en tanto que el 20 de diciembre el hurto de otra y el 26 de diciembre la sustracción de una tercera, lo cual encendió la alarma en la sociedad.

Los tres rodados fueron halladas abandonados y ocultos en un descampado, lo que refuerza la hipótesis de que los autores buscaban "enfriar" el botín antes de llevarlos para otro destino.

Destacaron que gracias al análisis de imágenes de cámaras de seguridad, la Policía logró identificar a los sospechosos, uno de ellos menor de edad, lo que agrega gravedad y preocupación social al caso.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal de turno, mientras continúan las diligencias de rigor para avanzar con la causa y definir responsabilidades.