Se habilitó el funcionamiento de un Radar Meteorológico en Corrientes

Quedó habilitado el funcionamiento del nuevo Radar Meteorológico Argentino (RMA) ubicado en el Parque Industrial Ituzaingó – Corrientes. Durante la actividad operativa, se reunieron funcionarios de los organismos que llevaron adelante la gestión de la instalación del equipo, representantes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación (SsRH), del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y del Ministerio de Industria de la provincia de Corrientes.

El RMA Ituzaingó integra el proyecto del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, este sistema, busca ampliar y modernizar la red de observación meteorológica del país con un objetivo claro: obtener datos precisos y en tiempo real para anticiparse mejor a los fenómenos meteorológicos, el principal usuario es el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la visita se destacó que fue fundamental el apoyo y la coordinación local para concretar la instalación del RMA Ituzaingó mediante la gestión del ICAA y del Ministerio de Industria con el predio.

El equipo a la vez está asociado a las Estaciones Meteorológicas instaladas en las localidades de Villa Olivari, Portal Galarza, La Palmira e Itá Ibaté que son parte del proyecto SINARAME e integran el Sistema Nacional de Información Hídrica.

Los técnicos informaron que está en desarrollo una aplicación para teléfonos móviles que será abierta a toda la ciudadanía, desde la que se podrá acceder a todo el sistema de radares en tiempo real.

Durante la visita y observación del equipo, la ingeniera Mariana Sosa Directora de Sistemas de Monitoreo de Recursos Hídricos brindó detalles del funcionamiento y especificaciones técnicas al administrador general del ICAA Sebastián Perborell, al gerente administrativo del ICAA Osmar Dufort y Alejandro Minigozi Director de Industria.