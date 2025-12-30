Se extiende la fecha de inscripción a la Escuela de Policías de Corrientes

La Escuela de Oficiales de la Provincia de Corrientes informó que se extiende hasta el 16 de enero de 2026 la fecha límite de inscripción para el nuevo ciclo lectivo.

Desde la institución recuerdan que la inscripción inició el 11 de diciembre y está abierta para ambos sexo para la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública y Ciudadana.

La cursada tiene una duración de cuatro años en la División Escuela de Policía “General José Francisco de San Martín”, dependiente del Instituto Superior de Formación Policial.

Documentación requerida

Desde la institución recuerdan que para la inscripción se necesita:

Cartilla de Inscripción

declaración jurada

Los documentos se pueden obtener escaneando el QR adjunto, con esto se accederá a la descarga de los archivos correspondientes.

Cabe recordar que los documentos deben ser presentados en formato papel.

Vías de contacto y consulta:

QR para acceder a los documentos