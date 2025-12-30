¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Tragedia en Corrientes San Luis del Palamar Costanera Norte
Entre Goya y Esquina

Ruta Nacional 12: habilitan el tránsito en Corrientes tras rellenar un socavamiento

Vialidad Nacional realizó tareas de relleno y pidió circular con precaución.

Por El Litoral

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 11:22

La Ruta Nacional N°12 se encuentra habilitada al tránsito de manera normal tras los trabajos de relleno realizados por Vialidad Nacional en un socavamiento registrado en la calzada, a la altura del kilómetro 783, en la provincia de Corrientes.

Según informó la Policía de Corrientes, las tareas permitieron restablecer la circulación en ambos sentidos hasta este miércoles a las 7 de la mañana, horario en el que se retomarán los trabajos de asfaltado.

A partir de ese momento, se aplicará nuevamente la restricción de una mano de circulación, mientras continúan las obras sobre el tramo afectado.

Desde las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución, respetar la señalización vial y atender las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en la zona.

Las tareas forman parte de las acciones preventivas para garantizar la seguridad vial y evitar nuevos inconvenientes en uno de los corredores más transitados de la provincia.

