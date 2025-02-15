Mocoretá: en un rápido accionar sofocaron a tiempo el incendio campo

En Mocoretá el propietario de un campo de 230 hectáreas denunció que prendieron fuego el predio por lo cual se movilizaron con rapidez las fuerzas activas y lograron controlar la situación a tiempo, y evitar que las llamas se propaguen y generen mayores pérdidas.



Trabajaron de manera conjunta efectivos de la comisaría Segunda de Mocoretá con los Bomberos Voluntarios y personal de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad.



La intervención fue efectiva al tomar la fase incipiente de ignición del fuego en el campo ubicado sobre la avenida España entre la Ruta Nacional N°14 y las vías del ferrocarril. Una vez que finalizó la intervención, pudieron advertir que las llamas solo causaron daños en unas 5 hectáreas del campo.



De manera independiente, se inició una investigación a fin de conocer el origen del mismo y verificar la eventual responsabilidad de alguna persona.