¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Mocoretá: en un rápido accionar sofocaron a tiempo el incendio campo

Un hombre denunció que prendían fuego su propiedad de 230 hectáreas

Por El Litoral

Sabado, 15 de febrero de 2025 a las 21:04

En Mocoretá el propietario de un campo de 230 hectáreas denunció que prendieron fuego el predio por lo cual se movilizaron con rapidez las fuerzas activas y lograron controlar la situación a tiempo, y evitar que las llamas se propaguen y generen mayores pérdidas.


Trabajaron de manera conjunta efectivos de la comisaría Segunda de Mocoretá con los Bomberos Voluntarios y personal de la Policía Rural y Ecológica de esa localidad.


La intervención fue efectiva al tomar la fase incipiente de ignición del fuego en el campo ubicado sobre la avenida España entre la Ruta Nacional N°14 y las vías del ferrocarril. Una vez que finalizó la intervención, pudieron advertir que las llamas solo causaron daños en unas 5 hectáreas del campo.


De manera independiente, se inició una investigación a fin de conocer el origen del mismo y verificar la eventual responsabilidad de alguna persona.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD