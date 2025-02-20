Generación Zoe: expectativa por el veredicto contra Cositorto y otros 5 imputados

El veredicto contra Leonardo Cositorto y otros cinco imputados en la ciudad correntina de Goya por la presunta mega estafa de Generación Zoe se dará a conocer este viernes.

Luego de que hayan concluido la etapa de alegatos, donde la Querella y la Fiscalía pidieron que se los encuentre culpables de los delitos de asociación ilícita y estafa, este viernes desde las 8.30 se conocerá el veredicto.

Previo a la lectura de culpabilidad y condena, Cositorto, Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina podrán decir sus últimas palabras frente al tribunal.

Luego de lo manifestado por los acusados, se resolverá la responsabilidad penal o no mediante un veredicto de inocencia o culpabilidad.

El miércoles el doctor Rubén Barry a cargo de la Fiscalía, concluyó que “se ha acreditado con el grado de certeza la autoría de cada uno de los imputados como organizadores y como integrantes”. Además, solicitó que se declare la responsabilidad de los imputados.

Señaló que “se ha comprobado que; Leonardo Nelson Cositorto, como líder de la organización, y los otros cinco imputados: Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino, Nicolás Ismael Medina y Javier Sebastián Medina se conformaron una asociación ilícita”.

“Los organizadores o jefes idearon planificaron la oficina de la ciudad de Goya poniendo en marcha una estafa piramidal a través de herramientas de engaño indujeron a error a los inversores”, sostuvo en relación a Cositorto y Batista.

A principio del debate Cositorto intentó hacer un arreglo económico con los más de los 98 damnificados, y pese a que las diversas conversaciones habían llegado a buen puerto, los fiscales no aceptaron el acuerdo.

Se trata del primer juicio que afronta el líder de la organización, debido a que tiene otros procesos judiciales en otras provincias y ciudades de la Argentina.

En este sentido, en medio de la tardanza por el avance de los demás procesos, dos de los acusados que estaban presos en Córdoba fueron liberados por una curiosa tardanza.

Norman Próspero y Silvana Abellonio fueron liberados debido a que se les vencieron el plazo máximo de cárcel con prisión preventiva, la cual es de tres años, según establece el Código Penal y al no haber fecha del inicio del juicio, se ordenó que ambos esperan el comienzo del debate desde sus domicilios.

*Con información de NA