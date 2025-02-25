¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Incendio en Corrientes Monte Caseros puma en Corrientes
ORIUNDO DE SAN LUIS DEL PALMAR

Padrastro de una niña fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Otra persona fue absuelta por insuficiencia probatoria
 

Por El Litoral

Martes, 25 de febrero de 2025 a las 20:01
Foto: Cachito Monzón

Este martes un hombre fue condenado a 10 años de prisión por el abuso sexual a la hija de su pareja por hechos ocurridos en una vivienda de la localidad de San Luis del Palmar, en tanto que un segundo individuo fue absuelto por insuficiencia probatoria.

Foto: Cachito Monzón

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes halló responsable al padrastro del menor por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor de 18 años"

Foto: Cachito Monzón

En tanto que otro hombre fue absuelto por insuficiencia probatoria. 
Como se sabe el juicio se venía desarrollando desde la semana pasada con varias audiencias, donde desfilaron testigos y se expusieron las evidencias probatorios con los cuales la instancia judicial concluyó con la condena y la resolución final de la Cámara.

