Padrastro de una niña fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Este martes un hombre fue condenado a 10 años de prisión por el abuso sexual a la hija de su pareja por hechos ocurridos en una vivienda de la localidad de San Luis del Palmar, en tanto que un segundo individuo fue absuelto por insuficiencia probatoria.

Foto: Cachito Monzón

El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes halló responsable al padrastro del menor por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor de 18 años"

Foto: Cachito Monzón

En tanto que otro hombre fue absuelto por insuficiencia probatoria.Como se sabe el juicio se venía desarrollando desde la semana pasada con varias audiencias, donde desfilaron testigos y se expusieron las evidencias probatorios con los cuales la instancia judicial concluyó con la condena y la resolución final de la Cámara.