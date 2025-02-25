Padrastro de una niña fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual

Este martes un hombre fue condenado a 10 años de prisión por el abuso sexual a la hija de su pareja por hechos ocurridos en una vivienda de la localidad de San Luis del Palmar, en tanto que un segundo individuo fue absuelto por insuficiencia probatoria.
El Tribunal Oral Penal N° 2 de Corrientes halló responsable al padrastro del menor por el delito de "abuso sexual con acceso carnal, agravado por la situación de convivencia preexistente con la menor de 18 años"
En tanto que otro hombre fue absuelto por insuficiencia probatoria.
Como se sabe el juicio se venía desarrollando desde la semana pasada con varias audiencias, donde desfilaron testigos y se expusieron las evidencias probatorios con los cuales la instancia judicial concluyó con la condena y la resolución final de la Cámara.