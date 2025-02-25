Incautaron armas de fuego y detuvieron a un hombre 

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron armas de fuego y detuvieron a un hombre tras un allanamiento en la localidad correntina de San Cosme.

En el marco investigativo por una causa judicial, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento en un domicilio ubicado en el Paraje Punta Santa Ana, a 20 kilómetros de la localidad de San Cosme.

En dicho procedimiento, hallaron tres escopetas y doce cartuchos calibre 16 PG, las cuales carecían de documentación que acredite su propiedad.

Por tal motivo, detuvieron a un hombre mayor de edad por estar vinculado a la causa que se investiga.

El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal Interviniente y trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con las diligencias de rigor.