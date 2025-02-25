Santo Tomé: denuncian intento de rapto de un niño de 5 años

En un confuso y preocupante hecho denunciado en la ciudad de Santo Tomé, vieron a una camioneta blanca parar su marcha y, al parecer, intentar hacer subir a un menor al vehículo.

El alerta llegó de un sereno que avisó a sus familiares que denunciaron ante la Comisaría Tercera Urbana, ubicada en el barrio Cerro.

La denuncia la realizó la madre del niño. Según se pudo investigar, tres hermanitos habían ido a jugar en frente del ex hotel ACA, en la plaza que se encuentra junto al monumento de Santo Tomás. Allí, el menor de ellos decidió regresar solo a su casa, que queda a unas tres cuadras del lugar, y en ese momento se produjo el hecho posteriormente denunciado.

Los investigadores pretenden aclarar con las imágenes de cámaras de seguridad que se encuentran en cercanías al lugar (de la Central Municipal de Monitoreo) cómo ocurrió el hecho de la sospechosa camioneta blanca que fue vista parar su marcha muy cerca del niño, y aparentemente intentar hacerlo ingresar al vehículo. Todo el episodio fue visto por el sereno de la Comisaría Tercera (que está en construcción) en el barrio Cerro, muy cerca de la plazoleta Santo Tomás.

La denuncia fue realizada por la mamá del niño, y la misma habría declarado que permitió que los hijos menores (el más grande de 13 a cargo de los demás) vayan a las 15 horas al Santo Tomás, poco más de dos cuadras de la casa familiar.

Después supuestamente el niño volvió solo ante que sus hermanos, y frente de la Comisaría en construcción paró un vehículo y se ofreció aparentemente llevarle, pero uno de los hermanitos (mayor que el niño de 5) que vio lo que ocurría y se encontraba cerca, intervino y se negó a que lo lleve al más chiquito, y lo llevó él mismo.

El sereno de la Comisaría Tercera miraba lo que ocurría y pudo asegurar que el vehículo habría continuado su camino. No obstante, habría descrito al conductor de la camioneta como un hombre de edad, con barba y llevaba puesto un sombrero.

Segun asegua, esa zona es monitoreada desde varios ángulos por la Central de Monitoreo Municipal, por lo que seguramente en las próximas horas habría novedades al respecto.