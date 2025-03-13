¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

suba de la banana plus de refuerzo Gustavo Valdés
ACCIDENTE

Camioneta de la Policía Federal volcó tras ser impactada por detrás

Ocurrió en el acceso sur a Lavalle, sobre ruta provincial 27.

Por El Litoral

Jueves, 13 de marzo de 2025 a las 08:05

Un móvil de la Policía Federal volcó en la mañana de este jueves luego de ser impactado por otro vehículo en la ruta provincial 27, en Lavalle.

Se trata del 8253, que era manejado por el cabo Giordano y llevaba de pasajero al Sargento Duarte. El vehículo de la fuerza provenía del 9 de julio y tenía destino la ciudad de Goya.

Fuentes cercanas al hecho informaron que en acceso sur de Lavalle un automóvil particular impactó la parte trasera de la camioneta, lo que provocó la salida abrupta del camino y posterior vuelco. También estuvo involucrado un camión municipal de la ciudad del interior.

Solamente se tuvieron que lamentar daños materiales, ningúna persona salió herida.
 

