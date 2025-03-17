¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Un joven está grave tras ser apuñalado en una pelea 

El hecho se registró en horas de la madrugada del domingo en una localidad correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 17 de marzo de 2025 a las 10:32

La Policía de Corrrientes informó este lunes que un hombre está grave tras recibir una puñalada en una pelea en la localidad correntina de San Roque. 

El hecho se registró por calle Juan García de Cossío, cuando el joven de 22 años estaba protagonizando una pelea con una persona.

En dicho enfrentamiento, el joven fue atacado con un arma blanca y posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Escuela, donde se encuentra internado en estado de gravedad. 

Al respecto, se dio intervención a la autoridad fiscal en turno, desconociéndose más detalles y pormenores que rodearon a este hecho.

