Tras ser alertados por el 911, demoraron a un menor

La Policía de Corrientes informó este jueves que detuvieron a un menor de 16 años en el destacamento San Marcos luego de ser alertados por el 911 ante un robo en el interior de un vehículo.

El operativo se realizó en horas de la madrugada, cuando los agentes se dirigieron a las inmediaciones de avenida Patagonia y calle 171 de Corrientes, donde interceptaron al menor quien llevaba consigo las pertenencias que fueron sustraídas.

El joven y lo secuestrado fueron trasladados a la dependencia policial jurisdiccional. donde continúan con los trámites correspondientes.

