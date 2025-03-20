Juicio por abuso: psicóloga de la defensa de Borda minimizó estudios de peritos judiciales

En la tercera jornada del juicio por abuso sexual continuado a una menor, en el que se halla imputado el médico ginecólogo Claudio Martínez Borda, declararon una psicóloga propuesta por la defensa y amigas de la víctima entre otros.

El aporte de las jóvenes ante el juez de Juicio Unipersonal Darío Alejandro Ortiz se centró en el tiempo en que ellas se enteraron de los abusos sexuales, ocurridos entre los años 2017, 2018 y 2019, cuando la víctima era menor de dad y el imputado era director del hospital "Eduardo Cicconetti", de Paso de la Patria.

Las amigas coincidieron en describir el “impacto psicológico” que la situación ha tenido en la víctima, lo cual todavía perdura, remarcaron.

Cabe señalar que en la segunda audiencia, el licenciado Eduardo Gandulfo del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la provincia ratificó las conclusiones de su trabajo: "el Sr Claudio Martínez Borda, es una persona que no presenta signos ni síntomas indicadores de deterioro de su juicio de realidad"; "tiene conciencia de los hechos y es responsable de sus actos". Además, considera que Martínez Borda “presenta dificultades para gobernar sus instintos más primitivos, ligados a su evolución psíquica", al referirse en concreto al "área psicosexual de la personalidad".

Este jueves citaron como testigo a la psicóloga María Josefina Giménez, que fuera propuesta por la defensa del imputado. Se trata de una de las profesionales que atendió al médico imputado.

Entre otras cosas, opinó que “los informes psicológicos son subjetivos” y que “el test específico realizado al sr. Borda no era el adecuado para analizar su conducta”, sugiriendo que existen otros “más apropiados para evaluar instintos primitivos”.

Además, sostuvo que “no se puede determinar con certeza si alguien tiene un perfil de abusador”.

Cabe señalar que el mismo ginecólogo, el 24 de febrero pasado fue condenado a 12 años de prisión por otra causa por delitos de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 18 años".

La víctima fue otra sobrina, que aún es menor de edad.

En el debate de este jueves también citaron a otra mujer cuyo relato ingresó por pedido de la defensa. Habló sobre el imputado, describiéndolo como un “padre ejemplar”, presente y colaborativo, incluso desde su lugar de detención en la Comisaría Primera.

El juicio continuará este viernes donde se anunció que se escucharán tres testimoniales más: Machuca A, Díaz Colodrero V, y Rodríguez Fernández G, esta última, esposa del imputado.

De ese modo se transita ya en la recta final del proceso teniendo en cuenta que el próximo martes se avanzará con los alegatos que darán lugar a la sentencia.