Un hombre recibió una golpiza acusado de estafar con un trabajo en Corrientes

Un hombre recibió en Esquina una feroz golpiza por parte de un hombre que lo acusaba de una estafa por entregarle $100 mil por la reparación de un motor que finalmente no habría concretado

El caso trascendió a través de la viralización de un video por las redes sociales, donde puede verse a un hombre indignado propinar una golpiza a un presunto técnico, según datos aportados por el portal Actualidad Esquina.

Los hechos se dieron en un domicilio del barrio San Benito, tras lo cual se movilizó la Fiscalía en turno a cargo del doctor Luciano Bordón con la colaboración del personal policial de la Comisaría Segunda.

Entre las primeras actuaciones, solicitó el allanamiento al lugar de los hechos donde se incautaron elementos que fueron sumados como evidencia dentro del expediente caratulado primeramente como "lesiones leves".

Se aguarda el avance del proceso judicial ya que el acusado de la golpiza permanece aprehendido.En el video que circula por distintas plataformas, puede advertirse a un hombre golpear con una vara a otro, mientras una mujer filma los hechos con un celular y sostiene una luz para que se pueda apreciar el castigo.Mientras duran los azotes, le reclama por la reparación de un motor, en tanto que la presunta víctima de los castigos, admite ante la cámara haber recibido $100 mil y que tiene en su casa un motor nuevo.La situación de dirimirá con el correr de las horas en las esferas de la Justicia que podría agravar la tipificación que por el momento se mantiene en “lesiones”.