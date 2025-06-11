Vio a la Policía y abandonó una bicicleta de alta gama

Una persona que se movilizaba en una bicicleta, al ver un patrullero de la Comisaría de Distrito San Cosme, abandonó el rodado y escapó a pie a gran velocidad, tras lo cual los policías comprobaron que era la misma que buscaban tras un aviso por la sustracción de la misma.

Cabe señalar que al tomar conocimiento del delito, montaron un operativo cerrojo con el despliegue de distintos móviles que arrojó resultados positivos al interceptar a una persona que al ver presencia policial emprendió su huida.

Dejó abandonada una bicicleta marca Kuwara, rodado 29 de color blanco con franjas celeste.Una vez en sede policial se detectó que se trataría de la misma que fuera previamente informada como sustraida y la Fiscalía dispuso la entrega respectiva a su legitima propietaria. Además, precisaron que ya tienen identificado al supuesto autor.