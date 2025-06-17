Tránsito interrumpido en la Ruta 14 por el vuelco de un camión

Este martes alrededor de las 15.30, volcó un camión en el kilómetro 764 de la Ruta Nacional 14, jurisdicción de la comisaría Segunda de Colonia Liebig, que provocó la interrupción del tránsito urbano.

Según detallaron, fue en una zona conocida como San Alonso, por lo cual solicitaron circular con precaución por el transitado corredor vial.Aclararon que por el hecho no se registraron víctimas ni heridos, en tanto que trabajan en el lugar los bomberos, personal de salud y policía de la provincia.

Por causas que tratan de establecerse, el conductor de un camión Iveco, de apellido Román, fue trasladado en ambulancia al centro de salud, aunque no presentaba lesiones de gravedad. Las decisiones legales quedaron en manos del Fiscal Victor Facundo Cabral de Santo Tomé.