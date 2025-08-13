¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club de Regatas Corrientes Club de Regatas Corrientes Gustavo Valdés
PASO DE LOS LIBRES Y SANTO TOME

Incautaron 60.000 atados de cigarrillos de contrabando en dos procedimientos

En la apertura de tres encomiendas hallaron 45.000 paquetes, mientras que otros 15.000 trasladaban en un automóvil.
 

Por El Litoral

Miércoles, 13 de agosto de 2025 a las 17:03

En sendos operativos de la Gendarmería Nacional en Corrientes secuestraron cargamentos de 60.000 atados de cigarrillos de contrabando.
En una de las acciones ordenadas por la Justicia Federal efectivos del Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra" abrieron tres bultos de grandes dimensiones que habían sido interdictados en un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14, kilómetro 480 (Peaje inactivo "Bonpland") a un transporte perteneciente a una empresa de envíos generales que circulaba con itinerario la localidad misionera de 9 de Julio- Pablo Nogués (Buenos Aires).
El personal de la fuerza contabilizó 45.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, los cuales no contaban con la documentación aduanera correspondiente.


En otro procedimiento llevado a cabo  sobre el kilómetro 729 de la Ruta Nacional Nº 14, gendarmes de la Sección "Alvear", con apoyo de la Sección "Virasoro" y Puesto del Control Fijo "Cuay Grande", dependientes del Escuadrón 57 “Santo Tomé”.


Detectaron un vehículo particular que realizaba maniobras evasivas y peligrosas a la altura del puente Santa Rosa.
Tras un seguimiento controlado del rodado, los funcionarios lo hallaron abandonado sin ocupantes y extrajeron de su interior 30 cajas cigarrillos de procedencia extranjera, totalizando 15.000 atados en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.


En ambos procedimientos, se dio intervención al Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que orientaron el decomiso de la mercadería y del rodado, el cual poseía solicitud de secuestro activo por robo.

