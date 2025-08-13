Incautaron 60.000 atados de cigarrillos de contrabando en dos procedimientos

En sendos operativos de la Gendarmería Nacional en Corrientes secuestraron cargamentos de 60.000 atados de cigarrillos de contrabando.

En una de las acciones ordenadas por la Justicia Federal efectivos del Escuadrón 7 Paso de los Libres "Cabo Misael Pereyra" abrieron tres bultos de grandes dimensiones que habían sido interdictados en un procedimiento realizado sobre la Ruta Nacional Nº 14, kilómetro 480 (Peaje inactivo "Bonpland") a un transporte perteneciente a una empresa de envíos generales que circulaba con itinerario la localidad misionera de 9 de Julio- Pablo Nogués (Buenos Aires).

El personal de la fuerza contabilizó 45.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, los cuales no contaban con la documentación aduanera correspondiente.

En otro procedimiento llevado a cabo sobre el kilómetro 729 de la Ruta Nacional Nº 14, gendarmes de la Sección "Alvear", con apoyo de la Sección "Virasoro" y Puesto del Control Fijo "Cuay Grande", dependientes del Escuadrón 57 “Santo Tomé”.

Detectaron un vehículo particular que realizaba maniobras evasivas y peligrosas a la altura del puente Santa Rosa.Tras un seguimiento controlado del rodado, los funcionarios lo hallaron abandonado sin ocupantes y extrajeron de su interior 30 cajas cigarrillos de procedencia extranjera, totalizando 15.000 atados en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.

En ambos procedimientos, se dio intervención al Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que orientaron el decomiso de la mercadería y del rodado, el cual poseía solicitud de secuestro activo por robo.