calor en Corrientes Lisandro Almirón Gustavo Valdés
Policía de Corrientes

Detenciones tras un allanamiento donde se secuestró dinero en efectivo, droga y celulares

El operativo ocurrió el miércoles en el barrio Unión, producto de una investigación relacionada con un hecho delictivo.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 10:16

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas tras realizar un allanamiento en una vivienda de Capital. Además, se secuestró dinero en efectivo, droga y elementos relacionados con un hecho que se investiga.

Las labores de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado concluyeron en un allanamiento sobre un domicilio del barrio Unión, ubicado por calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia.

Como resultado del operativo se demoró a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Además, se secuestró dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, de diferentes marcas y modelos, una notebook, dos cámaras de vigilancia y 4 envoltorios, que tras efectuar el narco test, contenían cocaína con un peso total de 18.55 gramos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados la dependencia correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.
 

