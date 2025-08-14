Detenciones tras un allanamiento donde se secuestró dinero en efectivo, droga y celulares

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a dos personas tras realizar un allanamiento en una vivienda de Capital. Además, se secuestró dinero en efectivo, droga y elementos relacionados con un hecho que se investiga.

Las labores de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado concluyeron en un allanamiento sobre un domicilio del barrio Unión, ubicado por calles Santo Domingo y Gobernador Martín Goitia.

Como resultado del operativo se demoró a un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Además, se secuestró dinero en efectivo, 12 teléfonos celulares, de diferentes marcas y modelos, una notebook, dos cámaras de vigilancia y 4 envoltorios, que tras efectuar el narco test, contenían cocaína con un peso total de 18.55 gramos.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados la dependencia correspondiente, donde se prosigue con los trámites del caso.

