La Policía recuperó cuatro notebooks en un barrio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que en la noche de este miércoles recuperaron cuatro notebooks que fueron robadas de un establecimiento escolar en la capital correntina.

Mientras los efectivos de la Unidad Especial Antirrebato realizaban sus labores de patrullaje, lograron recuperar las computadoras en inmediaciones de la calle Amado Bonpland del barrio Ferré.

Según detalló el parte policial, los dispositivos fueron robados de un establecimiento escolar y fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la comisaría jurisdiccional.

