Corrientes: intentaba vender cartuchos de escopeta y fue detenido

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a un hombre que llevaba consigo elementos de dudosa procedencia. La detención se realizó en la ciudad Capital.

El operativo ocurrió en la noche del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría XII Urbana realizaban un recorrido de prevención de delitos. Vecinos del lugar advirtieron sobre la presencia de una persona con intenciones de comercializar elementos que llamaron la atención.

Es así que se realizó un rastrillaje, dando con un sujeto que respondía a las características denunciadas en inmediaciones de las avenidas Garay y J.R. Vidal. Se procedió a la identificación y demora de un hombre de 39 años, quien tenía en su poder once cartuchos de escopeta 12 mm, los cuales no pudo justificar procedencia ni propiedad.

El demorado y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la dependencia mencionada, donde se realizaron las diligencias de rigor.

