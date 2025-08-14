Aduana incautó unas 3.000 encomiendas de contrabando en operativos que se extendieron a Corrientes y ocho provincias

La Dirección General de Aduanas (DGA) llevó a cabo una serie de operativos entre el 4 y el 8 de agosto en los que incautó casi 3.000 encomiendas que contenían mercadería de contrabando.

Las acciones se realizaron en Corrientes, y en otras ocho provincias: Misiones, Formosa, Entre Ríos, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Santa Fe.

Los operativos, que contaron con la participación de las fuerzas federales, se desarrollaron en rutas estratégicas y en depósitos de empresas de logística.

Productos y droga incautada

Entre los productos incautados se encontraron drogas como marihuana y hojas de coca, electrodomésticos, artículos electrónicos, cubiertas, indumentaria, calzado, termos y perfumes.

Según la DGA, los 2.839 bultos secuestrados buscaban ser distribuidos a los centros de consumo tras haber ingresado al país por pasos fronterizos no habilitados.

El operativo es parte del trabajo de la Mesa de Frontera, un espacio interministerial creado para combatir las maniobras ilegales que "socavan la competencia legítima" dentro del territorio nacional.