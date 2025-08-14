¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Banco de Corrientes Expo Joven Expo Rural
SAN LUIS DEL PALMAR

Persiguieron a un joven y recuperaron una motocicleta sustraída

El autor del hecho logró escapar pero ya fue identificado.

Por El Litoral

Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 18:56

Minutos después del delito, mediante un seguimiento controlado dentro de la localidad de San Luis del Palmar y un operativo cerrojo, se recuperó una motocicleta Honda Wave 110 cc denunciada como robada
Una comitiva policial liderada por el jefe de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, junto con efectivos de la Unidad Regional I, diagramaron el rápido trabajo para llegar a buen fin.
La recuperación se logró tras una paciente tarea investigativa y un estratégico despliegue policial. Inicialmente, se inició un seguimiento controlado al supuesto autor, quien intentó huir al ver el móvil policial. Para evitar un mal mayor, la policía optó por deponer el seguimiento y desplegó un operativo cerrojo en la localidad.


Gracias a esta estrategia, se encontró abandonada la motocicleta en cuestión. Se presume que el sospechoso se vio forzado a desprenderse del vehículo debido a la redada policial.
El supuesto autor ya ha sido identificado y la motocicleta fue remitida a la Comisaría, donde quedó a disposición de la justicia. Actualmente, se están llevando a cabo los trámites de rigor.

