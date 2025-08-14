Un hombre buscado por la Justicia fue demorado cuando viajaba al Gaucho Gil

En un control de rutina realizado en el Puesto de Control Vial San Jaime, Entre Ríos ubicado en la Ruta Nacional 127, la Policía identificó a un hombre mayor de edad con solicitud de paradero activa y en un automóvil requerido por la Justicia.

El individuo se dirigía hacia la provincia de Corrientes para visitar el santuario del Gauchito Gil en Mercedes, según detallaron las fuentes policiales.

El hombre, que conducía un Volkswagen Bora, tenía una solicitud de paradero emitida en mayo de 2021 por la Fiscalía de Guaymallén, en la provincia de Mendoza, en el marco de una causa por búsqueda de personas extraviadas.

Además, al verificar los datos del vehículo, se constató que tenía un pedido de secuestro activo desde 2022 por parte de la Policía de Mendoza, relacionado con un hecho de hurto agravado.

Las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y pusieron al conductor a disposición de la justicia, siguiendo las instrucciones de la fiscalía interviniente.