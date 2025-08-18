Corrientes: detuvieron a cinco hombres por maltrato animal

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a cinco personas por un grave caso de maltrato animal que se registró en el peaje de Riachuelo.

El caso se registró cuando efectivos policiales detectaron a dos carros y una volanta tirados por tres caballos en estado de desnutrición, deshidratados y exhaustos.

Los animales eran forzados a arrastrar a cinco hombres junto con sus pertenencias y elementos de campamento rumbo a la localidad de Empedrado.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a la demora de los ciudadanos identificados como Abel A., Guillermo A., Joaquín B., Alberto T. y Raúl R. (este último propietario de los caballos).

Los equinos quedaron bajo resguardo policial en la dependencia de la Policía Rural, mientras que la Fiscalía dispuso actuaciones por “maltrato animal” en contra de los involucrados.