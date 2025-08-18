Buscan a una menor desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes pide colaboración a la comunidad para encontrar a una menor de edad desaparecida en la capital correntina.

Se trata Estela Maris López Centurión, de 15 años, quien está ausente de su hogar desde el domingo. La denuncia de su desaparición se realizó este lunes en la Comisaría Primera del la Mujer y el Menor, al respecto el Juzgado de turno tomó intervención en el caso.

La menor responde a las siguientes características: 1,56 metros de estatura, contextura robusta, tez blanca, ojos color marrón claro, cabello largo con rulos color negro.

La última vez que fue vista, Estela llevaba puesto un short de fútbol, una remera corta tipo top blanca y zapatillas.

Quienes puedan aportar datos que ayuden encontrar la menor pueden hacerlo ante la Comisaría de la Mujer y el Menor o comunicarse al 4432913; o acercarse hasta la dependencia más cercana y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

