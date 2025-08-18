¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SAN LUIS DEL PALMAR

Tras un allanamiento se recuperó un teléfono celular de alta gama

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 08:46

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó un celular que fue denunciado como robado en la localidad de San Luis del Palmar.

El operativo se produjo luego de que se recibiera la denuncia por el robo de un dispositivo móvil. Por este motivo se inició una investigación que terminó en el allanamiento de un domicilio ubicado en el barrio 184 viviendas de la localidad mencionada.

El resultado de esta acción fue positivo, pues se secuestró un teléfono celular de alta gama, el cual respondía a las características detalladas en la denuncia.

El dispositivo fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde tras realizar las diligencias pertinentes, fue restituido a su propietario.

