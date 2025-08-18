Corrientes: intensa búsqueda de una menor de 16 años que está desaparecida 

La Policía de Corrientes informó este lunes que iniciaron la búsqueda de una menor de 16 años que está desaparecida en la capital correntina.

Se trata de Ayala, Maia Keila Shaiel de 16 años de edad, quien se ausentó del Hogar Laura Vicuña María Nazaret desde la tarde del domingo.

Las características físicas son: de 1,54 aproximadamente de estatura aproximadamente, contextura robusta, tez morena; ojos color marrones claro, cabellos cortos por el hombro color

naranja.

Al momento de la desaparición vestía: buzo negro, pantalón beige y Cross beige.

Por tal motivo, la fuerza solicita la colaboración de quienes puedan aportar datos ciertos que ayuden a lograr encontrar a esta joven.

Ante cualquier información, puedan hacerlo ante la citada Comisaría de la Mujer y el Menor nro. 3794-432913; o la Dependencia Policial más cercana a su domicilio y/o comunicarse al número telefónico gratuito del Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.