Fiesta Nacional del Dorado Policía de Corrientes aumento salarial
Fútbol

Franco Mastantuono fue convocado para el debut del Real Madrid en la Liga Española

El ex River Plate se suma al equipo que enfrentará al Osasuna. Si bien arrancará en el banco de suplentes, es muy probable su ingreso a la cancha, ya que Xabi Alonso afirmó que "tiene una zurda espectacular".

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 10:49

Franco Mastantuono fue incluido entre los convocados del Real Madrid para el partido ante el Osasuna, en el debut del Merengue en la liga de España. El argentino, que se entrena con el equipo hace tan solo cuatro días, comenzará en el banco de suplentes y podría jugar unos minutos.

La inclusión del delantero de 18 años se da en el marco de un plantel que tiene cuatro bajas de peso: Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick.

Por su parte, Xabi Alonso debe decidir cuánto jugará Mastantuono, que llegó hace cuatro días, pero que dejó muy buenas sensaciones en cada entrenamiento. “Podría tener minutos, va a aportar energía y mucha calidad, he visto en estos pocos días la garra argentina y además tiene una zurda espectacular", indicó el DT.

La buena noticia para el Merengue es la vuelta de Federico Valverde, que se recuperó de una sobrecarga y volverá a ocupar un lugar en el mediocampo, en lugar de Dani Ceballos.

Si bien el DT aún no confirmó el equipo, se espera que el Madrid salga con una formación muy similar a la del último amistoso, que tendrá a Thibaut Courtois, Vinicius y Kylian Mbappé desde el arranque.

La probable formación del Real Madrid ante Osasuna

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz (o Rodrygo), Mbappé y Vinicius Jr.

Osasuna:Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Cruz; I. Muñoz, Torró; Rubén García, Aimar Oroz, M. Gómez; y Budimir.

TN

