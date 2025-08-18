Un comisario de la Policía de Chaco fue desplazado luego de atacar médicos voluntarios

La asociación civil Todo por Todos, que desde hace 13 años lleva atención sanitaria gratuita a provincias del norte argentino, denunció un feroz e insólito ataque hacia sus médicos en la provincia de Chaco. Daniel Augusto Melchori, jefe de la comisaría de Taco Pozo, golpeó a un integrante de la fundación y protagonizó un escandaloso operativo por el que demoró a una doctora e intentó secuestrar vehículos de los voluntarios. Lo echaron y está siendo investigado por la Justicia.

Todo empezó en la puerta del Hotel Oasis. Cuando un voluntario salía este domingo por la mañana en su auto, el comisario lo interceptó a bordo de un Toyota Corolla gris, vestido de civil y “en evidente estado de ebriedad”, según denunció la fundación.

Sin mediar palabras, el agresor empezó a golpear el vehículo y luego a la víctima, que se preparaba para reunirse con el resto de los 58 voluntarios que emprenderían el regreso a la provincia de Córdoba, de donde son oriundos. Esta primera secuencia violenta habría sido observada por otros dos policías que llegaron segundos después en un patrullero, siempre de acuerdo a la denuncia de los médicos.

Al enterarse de las agresiones, todo el grupo se dirigió a la comisaría para hacer la denuncia. Cuando llegaron, el voluntario golpeado identificó a su agresor, que ya no estaba vestido de civil: el comisario Daniel Augusto Melchori salió a recibirlos con el uniforme puesto y “todavía evidentemente borracho”.

En la dependencia policial se reinició la violencia. Como respuesta a las explicaciones que pedían los voluntarios de Todo por Todos, Melchori los habría amenazado, intentó secuestrar camionetas y autos de la fundación y ordenó detener a una doctora del grupo, Candelaria García Nebbia. Estuvo demorada e incomunicada algunas horas.

Al ver que la situación escalaba y que el foco del conflicto estaba depositado en la máxima autoridad policial del lugar, los médicos mostraron lo que estaba ocurriendo en las redes sociales y le hicieron llegar el problema al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. Este se habría comunicado con su par chaqueño, Hugo Daniel Matkovich, y recién entonces les habrían tomado la denuncia, según pudo reconstruir este medio a partir del relato de los protagonistas.

El ministro Matkovich separó del cargo al jefe de la comisaría de Taco Pozo y dispuso la intervención del Órgano de Control Institucional (OCI), que se encargará de la investigación administrativa interna.

“Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes”, sostuvo la Policía de Chaco en un comunicado oficial.

A partir de las denuncias de los médicos, además, tomó intervención la Fiscalía de Derechos Humanos, que llevará adelante la investigación penal sobre el comportamiento de Daniel Augusto Melchori.

Según supieron los integrantes de Todo por Todos en el lugar de los hechos, este jefe policial ya acumulaba unas 25 denuncias por abuso de autoridad, violencia y procedimientos ilegales.

“Todo el equipo la pasó muy mal por la agresión de este hombre, fue muy violento. Sentimos mucho miedo porque una persona alcoholizada, con todo el poder, armado, vos no sabés en qué puede terminar”, lamentó Viviana Yzaguirre, médica y fundadora de Todo por Todos, en diálogo con Infobae. El grupo emprendió el regreso a Córdoba durante la tarde del domingo.

Todo por Todos es una asociación civil que desde 2013 organiza operativos sanitarios y humanitarios en las provincias del norte, aunque se enfocan principalmente en atender a niños en situación de vulnerabilidad en el monte chaqueño, donde es más profunda la falta de acceso a una cobertura sanitaria. Los médicos asisten a hospitales y viajan a parajes rurales para atender en sus casas a los vecinos.

Infobae