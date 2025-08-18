Un correntino ganó más de $78 millones en la Quiniela Poceada

La Quiniela Poceada Correntina sumó otro afortunado a su historial de ganadores, esta vez un apostador de Corrientes Capital que se consagró como el nuevo ganador millonario del tradicional juego.

La jugada ganadora fue realizada en la agencia oficial N° 842 de la capital, donde el flamante ganador apostó por los números 03 – 15 – 31 – 38 – 54, y obtuvo un pozo de $78.273.986.

Con este premio, la Poceada suma otro afortunado a su historial y refuerza la expectativa entre los jugadores de la provincia.

Desde Lotería Correntina, celebraron al nuevo ganador y destacaron la emoción que generan estos sorteos en toda la provincia.