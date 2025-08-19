Detuvieron a dos hombres y secuestraron una camioneta con prohibición de circulación

La Policía de Corrientes informó este martes que detuvo a dos personas que estarían vinculadas a un ilícito que ocurrió en el bario "Ponce" de la capital provincial. Además, en el operativo se logró el secuestro de una camioneta marca Toyota Hilux, la cual registraba prohibición de circular.

Los investigadores, en el marco de las tareas de recolección de pruebas, utilizaron cámaras de seguridad para identificar a los presuntos responsables. Tras una serie de trabajos de localización, las fuerzas de seguridad lograron dar con los sospechosos en inmediaciones de la calle Lilia Soto.

Los detenidos, identificados con los alias “Kikito” y “Kajetito”, son ambos mayores de edad y tienen antecedentes policiales relacionados con delitos contra la propiedad. Ambos fueron arrestados y trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde continuarán las investigaciones.

El secuestro de la Hilux será parte de la causa, ya que el vehículo no contaba con la habilitación para circular, lo que agrega otro cargo a los detenidos. Todos los elementos y personas involucradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, y se continúan con los trámites legales pertinentes.