La segunda fecha del Pre Federal inicia con tres partidos

La segunda fecha del Pre Federal de básquetbol, primera división, en la provincia de Corrientes se pondrá en marcha este viernes con la disputa de tres partidos.

Los equipos capitalinos tendrán acción el sábado y domingo. Pingüinos será el único que deberá viajar.

En la jornada de viernes se destaca el cruce que afrontarán Atlético Saladas y Amad de Goya, en un duelo entre ganadores de la primera jornada. El encuentro dará inicio a las 21.30 en cancha del rojo.

Además, en el mismo horario, Unión de Goya recibirá la visita de Español de Santa Lucía, mientras que a partir de las 22, Sportiva Esquinense (foto) será local de San Lorenzo de Monte Caseros que en la primera fecha sorprendió como visitante a San Martín de Curuzú Cuatiá.

Para el sábado se diagramaron dos cotejos. En la capital correntina se producirá el choque entre El Tala y Córdoba desde las 21 en cancha del primero. Los dos equipos perdieron en los cruces interzonales.

Mientras que desde las 21.30, San Martín de Curuzú Cuatiá irá por la recuperación frente a Pingüinos que ganó en el debut.

En tanto que el domingo, a partir de las 21, Hércules será local de Alvear.

Después de los cruces interzonales, las posiciones están así:

Zona A: Pingüinos 2 puntos, Unión de Goya, Córdoba, San Martín de Curuzú Cuatiá, El Tala y Español de Santa Lucía 1.

Zona B: Sportiva Esquinense, Amad de Goya, Atlético Saladas, Hércules y San Lorenzo de Monte Caseros 2 puntos, y Alvear 1.

Programación

El detalle de partidos de la segunda fecha del Pre Federal en Corrientes es el siguiente:

Viernes 22:

21:30 Atlético Saladas vs Amad

21:30 Unión vs Español

21:30 Sportiva vs San Lorenzo

Sábado 23:

21:00 El Tala vs Córdoba

21:30 San Martín (CC) vs Pingüinos

Domingo 24:

21:00 Hércules vs Alvear