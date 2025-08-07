Monte Caseros: un hombre fue detenido tras apuñalar a una mujer en un intento de robo

La Policía de Corrientes informó este jueves que un hombre fue detenido tras herir a una mujer con un arma blanca en la localidad de Monte Caseros. El fatal suceso ocurrió cuando el hombre ingresó al domicilio con claras intenciones delictivas.

Según las primeras informaciones oficiales, el hombre habría ingresado al domicilio de la víctima, ubicado por calle Plácido Martínez al 300, con aparentes intenciones delictivas y, en ese contexto, agredió a la mujer. La situación fue advertida por la hermana de la víctima, quien dio aviso a las autoridades.

Tras ser descubierto, el sospechoso se dio a la fuga. En tanto, la mujer de 75 años fue asistida de inmediato y trasladada al hospital local para recibir atención médica.

Ante lo ocurrido, personal de la Comisaría Primera de Monte Caseros, junto con otras dependencias y la División de Investigaciones de Labougle, iniciaron tareas coordinadas que permitieron la identificación del presunto autor.

Como resultado, en horas de la noche, se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Atamañuk y Caa Guazú, donde se procedió a la detención de un hombre de 37 años y al secuestro de elementos presuntamente vinculados a la causa.

Tanto el detenido como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se continúa con la investigación para esclarecer los hechos.

No se brindaron más detalles oficiales sobre el estado de salud de la víctima ni sobre los elementos secuestrados.